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Аренда квартир в Тернополе за полгода подорожала на 30%: сколько стоит жилье

08:07 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Аренда квартир в Тернополе за полгода подорожала на 30%: сколько стоит жилье Что происходит на рынке недвижимости в Тернополе (коллаж РБК-Украина)
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В Тернополе выросли цены на аренду и покупку квартир. Аренда однокомнатного жилья за 6 месяцев подорожала на 30%, а на первичном рынке квадратный метр новостройки прибавил в цене 12%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Как изменилась аренда

За пол года аренда однокомнатной квартиры в Тернополе подорожала на 30% и сейчас в среднем стоит 17 200 гривен в месяц. За последние полгода цена также выросла на 30%.

Двухкомнатные квартиры тоже существенно подорожали: аренда такого жилья стоит около 20 400 гривен в месяц, что на 31% больше полугода назад.

Что происходит на вторичном рынке

На вторичном рынке жилья цены также выросли, хотя и не столь существенно, как на аренду.

Однокомнатная квартира стоит в среднем 52 900 долларов - на 1% больше, чем пол года назад. Двухкомнатное жилье подорожало на 4%, до 78 000 долларов.

Больше всего выросла стоимость трехкомнатных квартир. Сейчас они стоят около 90 000 долларов, что на 11% больше, чем 6 месяцев назад.

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Сколько стоят новостройки

На первичном рынке квадратный метр жилья в Тернополе стоит в среднем 930 долларов. За последние полгода цена выросла на 12%.

Стоимость квадратного метра зависит от класса жилого комплекса:

  • эконом - 900 долларов;
  • комфорт - 910 долларов;
  • премиум - 920 долларов;
  • бизнес - 1400 долларов.

Сейчас в продаже находится 41 новостройка - 158 секций жилых комплексов. Десять застройщиков предлагают рассрочку, а у трех доступна ипотека по государственной программе "єОселя".

Отдельно покупателям следует учитывать стоимость паркоместа: в Тернополе она составляет от 17 до 21 тысяч долларов.

Читайте также о том, сколько стоит однокомнатные квартиры в разных странах Европы и какие цены на такое жилье в Украине.

Раньше мы писали о том, где в Украине рекордно выросла стоимость квартир в 2026 году.

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