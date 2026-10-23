Аренда квартир в Тернополе за полгода подорожала на 30%: сколько стоит жилье
В Тернополе выросли цены на аренду и покупку квартир. Аренда однокомнатного жилья за 6 месяцев подорожала на 30%, а на первичном рынке квадратный метр новостройки прибавил в цене 12%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Как изменилась аренда
За пол года аренда однокомнатной квартиры в Тернополе подорожала на 30% и сейчас в среднем стоит 17 200 гривен в месяц. За последние полгода цена также выросла на 30%.
Двухкомнатные квартиры тоже существенно подорожали: аренда такого жилья стоит около 20 400 гривен в месяц, что на 31% больше полугода назад.
Что происходит на вторичном рынке
На вторичном рынке жилья цены также выросли, хотя и не столь существенно, как на аренду.
Однокомнатная квартира стоит в среднем 52 900 долларов - на 1% больше, чем пол года назад. Двухкомнатное жилье подорожало на 4%, до 78 000 долларов.
Больше всего выросла стоимость трехкомнатных квартир. Сейчас они стоят около 90 000 долларов, что на 11% больше, чем 6 месяцев назад.
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Сколько стоят новостройки
На первичном рынке квадратный метр жилья в Тернополе стоит в среднем 930 долларов. За последние полгода цена выросла на 12%.
Стоимость квадратного метра зависит от класса жилого комплекса:
- эконом - 900 долларов;
- комфорт - 910 долларов;
- премиум - 920 долларов;
- бизнес - 1400 долларов.
Сейчас в продаже находится 41 новостройка - 158 секций жилых комплексов. Десять застройщиков предлагают рассрочку, а у трех доступна ипотека по государственной программе "єОселя".
Отдельно покупателям следует учитывать стоимость паркоместа: в Тернополе она составляет от 17 до 21 тысяч долларов.
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