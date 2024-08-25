Оренда квартир стрімко подорожчала перед початком навчального року: як не переплачувати

Ціни на оренду житла у 2024 році

У липневому аналітичному звіті DIM.RIA зазначається, що порівняно з минулим роком ціни на житло в Україні зросли ще до початку студентського ажіотажу. Це, ймовірно, пов'язано з інфляцією, підвищенням вартості життя та зростанням курсу долара. Однак у вересні у Києві та інших тилових регіонах ціни можуть зрости ще більше, що змусить тих, хто шукає житло, заплатити на 5-10% більше.

Аналітики зазначають, що найбільший наплив студентів очікується переважно у Львові та Києві, тоді як у Харкові, Дніпрі та Одесі така ймовірність значно нижча.

У 2024 році Міністерство освіти і науки України рекомендує зберегти дистанційний формат навчання в східних та південних областях. Водночас у тилових регіонах пропонується проводити освітній процес переважно в очному форматі. Це може вказувати на те, що Львів та Київ очікують на значний наплив студентів, тоді як у Харкові, Дніпрі та Одесі така ймовірність значно нижча.

Ціни на оренду квартир у 2024 році (інфографіка - DIM.RIA)

Минулого року наплив студентів до великих міст також вплинув на ринок нерухомості, але не так суттєво, як до початку повномасштабної війни.

Якою була ситуація у 2023 році

У вересні 2023 року інтерес до однокімнатних квартир дещо зріс лише у Львові – на 4% порівняно з липнем того ж року. Проте середня вартість оренди у Києві, Харкові, Львові та Одесі все одно зростала, найбільше – у столиці, на 9%. Аналізуючи різні райони Києва, найбільше підвищення цін відбулося в Подільському, Печерському та Солом’янському районах: на 25%, 19% а 15% відповідно.

Попит на оренду кімнат у квартирах в студентських містах у 2023 році зріс у середньому на 33%, зокрема, найбільше в Києві та Львові. При цьому ціни на таке житло минулого року підвищилися лише в Київській та Дніпропетровській областях. У Києві найбільший інтерес до оренди кімнат спостерігався в Печерському та Солом’янському районах, де кількість відгуків на оголошення зросла приблизно вдвічі порівняно з літом.

Ціни на оренду квартир (інфографіка - DIM.RIA)

Яким був попит до початку повномасштабної війни

У п'яти найбільших студентських центрах України – Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі – у вересні 2021 року кількість відгуків на оголошення про оренду однокімнатних квартир і кімнат зросла на 55-59%, а кількість пропозицій збільшилася на 20-30%. Орендні ставки тоді також зросли в цих містах, у середньому на 4-6%, до того ж найбільше підвищення відбулося в Києві – на 15%.

Аналітики зазначають, що такий тренд є типовим, оскільки на початку осені великі міста щорічно приваблюють десятки, а подекуди й сотні тисяч студентів з усієї України та з-за кордону.

Ціни на оренду квартир (інфографіка - DIM.RIA)

За даними Державної служби статистики, протягом останніх років кількість студентів в Україні перевищувала мільйон. Найбільше студентів навчається в Києві, далі йде Харків, за ними – Львів, а також багато молоді обирає для навчання Одесу та Дніпро.

Повномасштабна війна внесла свої корективи у внутрішні переміщення, але за даними Держстату, станом на 2021 рік Київ, Харківська та Львівська області притягували в 10 разів більше молоді віком 15-19 років, ніж інші області України.

Як не переплачувати за оренду житла

Українці, які вже орендують квартиру і мають чинні договори оренди, можуть менше хвилюватися. Зазвичай підвищуються ціни саме на ті пропозиції, які ще не знайшли орендарів, тоді як власники нерухомості, що вже мають квартирантів, не так охоче піднімають орендну плату.

Якщо ж орендарі стикаються з новими умовами від власника, але поки не готові платити більше, можна спробувати таке:

Перевірити договір оренди. У ньому має бути вказана ціна та період, протягом якого ці умови діють. Якщо цей період ще не закінчився, це може бути вагомим аргументом для збереження поточних цін.

У ньому має бути вказана ціна та період, протягом якого ці умови діють. Якщо цей період ще не закінчився, це може бути вагомим аргументом для збереження поточних цін. Обговорити причини підвищення ц іни. Якщо договір не передбачає фіксованої ціни або термін його дії вичерпався, варто запитати у власника, чим обумовлене здорожчання. Якщо умови проживання не змінилися, це може бути аргументом на користь збереження старої ціни.

Якщо договір не передбачає фіксованої ціни або термін його дії вичерпався, варто запитати у власника, чим обумовлене здорожчання. Якщо умови проживання не змінилися, це може бути аргументом на користь збереження старої ціни. Порівняти з ринковими цінами. Орендарі можуть самостійно переглянути актуальні пропозиції, щоб зрозуміти, чи відповідає нова ціна ринку. Якщо подібні квартири коштують дешевше, це може переконати власника переглянути свою пропозицію.

Тим, хто планує шукати житло для оренди у серпні-вересні, варто почати пошуки якомога раніше, щоб встигнути знайти вдалий варіант до зростання цін.

Кілька порад, як заощадити: