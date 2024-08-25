Аренда квартир стремительно подорожала перед началом учебного года: как не переплачивать

Цены на аренду жилья в 2024 году

В июльском аналитическом отчете DIM.RIA отмечается, что по сравнению с прошлым годом, цены на жилье в Украине выросли еще до начала студенческого ажиотажа. Это вероятно связано с инфляцией, повышением стоимости жизни и ростом курса доллара. Однако в сентябре в Киеве и других тыловых регионах цены могут вырасти еще больше, что заставит ищущих жилье заплатить на 5-10% больше.

Аналитики отмечают, что наибольшее влияние студентов ожидается преимущественно во Львове и Киеве, тогда как в Харькове, Днепре и Одессе такая вероятность значительно ниже.

В 2024 году Министерство образования и науки Украины рекомендует сохранить дистанционный формат обучения в восточных и южных областях. В то же время в тыловых регионах предлагается проводить образовательный процесс преимущественно в очном формате. Это может указывать на то, что Львов и Киев ожидают значительного наплыва студентов, тогда как в Харькове, Днепре и Одессе такая вероятность значительно ниже.

Цены на аренду квартир в 2024 году (инфографика – DIM.RIA)

В прошлом году наплыв студентов в крупные города также повлиял на рынок недвижимости, но не так существенно, как до начала полномасштабной войны.

Какой была ситуация в 2023 году

В сентябре 2023 года интерес к однокомнатным квартирам вырос только во Львове – на 4% по сравнению с июлем того же года. Однако средняя стоимость аренды в Киеве, Харькове, Львове и Одессе все равно росла, больше всего – в столице, на 9%. Анализируя разные районы Киева, наибольшее повышение цен произошло в Подольском, Печерском и Соломенском районах: на 25%, 19% и 15% соответственно.

Спрос на аренду комнат в квартирах в студенческих городах в 2023 году вырос в среднем на 33%, в частности, больше всего в Киеве и Львове. При этом цены на жилье в прошлом году повысились только в Киевской и Днепропетровской областях. В Киеве наибольший интерес к аренде комнат наблюдался в Печерском и Соломенском районах, где количество отзывов на объявление возросло примерно вдвое по сравнению с летом.

Цены на аренду квартир (инфографика – DIM.RIA)

Каков был спрос до начала полномасштабной войны

В пяти крупнейших студенческих центрах Украины - Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре - в сентябре 2021 количество отзывов на объявление об аренде однокомнатных квартир и комнат выросло на 55-59%, а количество предложений увеличилось на 20-30%. Арендные ставки тогда также выросли в этих городах, в среднем на 4-6%, к тому же наибольшее повышение произошло в Киеве – на 15%.

Аналитики отмечают, что такой тренд типичен, поскольку в начале осени крупные города ежегодно привлекают десятки, а иногда и сотни тысяч студентов со всей Украины и из-за рубежа.

Цены на аренду квартир (инфографика – DIM.RIA)

По данным Государственной службы статистики, за последние годы количество студентов в Украине превышало миллион. Больше студентов учится в Киеве, дальше идет Харьков, за ними – Львов, а также многие молодые выбирает для обучения Одессу и Днепр.

Полномасштабная война внесла свои коррективы во внутренние перемещения, но по данным Госстата, по состоянию на 2021 год Киев, Харьковская и Львовская области привлекали в 10 раз больше молодежи 15-19 лет, чем другие области Украины.

Как не переплачивать за аренду жилья

Украинцы, уже арендующие квартиру и имеющие действующие договоры аренды, могут меньше волноваться. Обычно повышаются цены именно на предложения, которые еще не нашли арендаторов, тогда как владельцы недвижимости, уже имеющие квартирантов, не так охотно поднимают арендную плату.

Если же арендаторы сталкиваются с новыми условиями от собственника, но пока не готовы платить больше, можно попробовать:

Проверить договор аренды. В нем должна быть указана цена и период, в течение которого эти условия действуют. Если этот период еще не закончился, это может являться весомым аргументом для сохранения текущих цен.

В нем должна быть указана цена и период, в течение которого эти условия действуют. Если этот период еще не закончился, это может являться весомым аргументом для сохранения текущих цен. Обсудить причины повышения цены . Если договор не предусматривает фиксированную цену или срок его действия истек, стоит спросить у собственника, чем обусловлено удорожание. Если условия проживания не изменились, это может являться аргументом в пользу сохранения старой цены.

Если договор не предусматривает фиксированную цену или срок его действия истек, стоит спросить у собственника, чем обусловлено удорожание. Если условия проживания не изменились, это может являться аргументом в пользу сохранения старой цены. Сравнить с рыночными ценами. Арендаторы могут самостоятельно просмотреть актуальные предложения, чтобы понять, соответствует ли новая цена на рынок. Если подобные квартиры стоят дешевле, это может убедить владельца посмотреть свое предложение.

Тем, кто планирует искать жилье для аренды в августе-сентябре, стоит начать поиски как можно раньше, чтобы успеть найти удачный вариант роста цен.

Несколько советов, как сэкономить: