У Києві ростуть ціни на оренду квартир. В яких районах житло найдорожче

У період із січня по липень 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві виросла на 2500 гривень, а двокімнатні здорожчали на 3000 гривень.

РБК-Україна на основі даних ЛУН дізнавалося, у яких районах столиці у серпня 2024 року найдорожчі квартири, та за житло у яких будинках просять найбільше.

Оренда однокімнатних квартир

Середня ціна оренди однокімнатних квартир з початку 2024 року виросла на 2500 грн – із 12 500 грн до 15 000 грн.

Середні ціни оренди однокімнатних квартир у Києві (інфографіка - ЛУН)

Найбільше господарі просять за оренду квартир у будинках, збудованих після 2010 року, де середня вартість оренди становить 19 тис. грн. Трохи дешевше можна винаймати житло у будинках, які належать до спецпроєктів 1991-2010 років забудови – 14 тис. грн на місяць. Винаймати квартиру у хрущовці 1956-1969 рр. обійдеться в середньому в 12 тис. грн на місяць. А от оренда однокімнатних квартир у панельних будинках 1969-1991 років будівництва обійдеться у середньому в 10 тис. грн на місяць.

Що стосується районів, то найбільше оренда однокімнатної квартири обійдеться у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці:

Печерський район – 33 800 грн

Шевченківський район – 25 000 грн

Голосіївський район – 17 000 грн

Подільський район – 16 200 грн

Солом’янський район – 15 000

Дарницький район – 14 600 грн

Оболонський район – 13 500 грн

Дніпровський район – 13 000 грн

Софіївська Борщагівка – 12 300 грн

Святошинський район – 12 000 грн

Деснянський район – 8500 грн

Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві (інфографіка - ЛУН)

Оренда двокімнатних квартир

Двокімнатні квартири за 7 місяців нинішнього року подорожчали для орендарів у середньому на 3000 грн – із 17 000 грн у січні до 20 000 грн у липні 2024 року.

Середні ціни оренди двокімнатних квартир у Києві (інфографіка - ЛУН)

Найдорожчі двокімнатні квартири для орендарів у дореволюційних будинках – до 1918 року будівництва, середня ціна яких становить 38 тис. грн. Трохи дешевші двокімнатні квартири здають у сталінках 1918-1956 рр. – 36 тис. грн. Житло у новобудовах від 2010 року будівництва обійдеться у 35 тис. грн. У будинках 1991-2010 років забудови – 18 тис. грн на місяць, 1956-1969 рр. – 18 тис. грн, і найдешевше орендувати двокімнатну квартиру у панельці – 14 тис. грн на місяць.

Найдорожчі квартири також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці:

Печерський район – 41 900 грн

Шевченківський район – 32 500 грн

Голосіївський район – 29 000 грн

Солом’янський район – 20 000

Подільський район – 19 700 грн

Оболонський район – 18 800 грн

Дарницький район – 18 000 грн

Софіївська Борщагівка – 18 000 грн

Дніпровський район – 17 800 грн

Святошинський район – 15 000 грн

Деснянський район – 10 000 грн

Середня ціна оренди двокімнатної квартири у Києві (інфографіка - ЛУН)