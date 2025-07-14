Оренда квартир подорожчала на 4,5% з початку року: де найвищі ціни в Україні

Вартість оренди квартир в Україні поступово підвищується. Однак ціни зростають не дуже швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 4,5%. При цьому загальна інфляція досягла 6,5%.
За даними статистичного відомства, перше місце за вартістю оренди зберігає Закарпатська область - 11 956 гривень. З початку року ціни зросли на 1,6%.
Львівська область залишається на другому місці. Вартість оренди зросла на 4,7% до 10 942 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,9% до 10 280 гривень.
Столиця зберігає четверте місце за вартістю. У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень.
Ціна оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 684 гривні) і Херсонській (3 243 гривні) областях.
За даними НБУ, ситуація на ринку житла погіршилася останнім часом. Військові ризики та невизначеність стримують покупців.
За даними НБУ, ціни на оренду підвищилися, особливо в Києві. Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється спроможністю та готовністю його придбати, проте підживлює попит на оренду та, відповідно, орендні ставки.
Тож цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього та значно нижче за показник на початку повномасштабного вторгнення - до 9х.
Нагадаємо, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.
За 2023 рік середня плата зросла на 15,9% до 6 605 гривень.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.
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