Оренда квартир подорожчала на 4,5% з початку року: де найвищі ціни в Україні

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 4,5%. При цьому загальна інфляція досягла 6,5%.

За даними статистичного відомства, перше місце за вартістю оренди зберігає Закарпатська область - 11 956 гривень. З початку року ціни зросли на 1,6%.

Львівська область залишається на другому місці. Вартість оренди зросла на 4,7% до 10 942 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,9% до 10 280 гривень.

Столиця зберігає четверте місце за вартістю. У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень.

Ціна оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 684 гривні) і Херсонській (3 243 гривні) областях.



Ситуація на ринку

За даними НБУ, ситуація на ринку житла погіршилася останнім часом. Військові ризики та невизначеність стримують покупців.

За даними НБУ, ціни на оренду підвищилися, особливо в Києві. Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється спроможністю та готовністю його придбати, проте підживлює попит на оренду та, відповідно, орендні ставки.

Тож цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього та значно нижче за показник на початку повномасштабного вторгнення - до 9х.