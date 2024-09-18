Оренда квартир дорожчає: де в Україні найдорожче житло

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у серпні 2024 року становила 6 962 гривень. За останній місяць ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 5,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики ( Держстат) .

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоч оренда впала на 7,8% до 11 738 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року впала на 10,0% до 10614 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.

У Києві оренда з початку року подорожчала на 4,8% до 9142 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в Херсонській (2831 гривня), Сумській (3289 гривень) та Миколаївській (3597 гривень) областях.

Ситуація на ринку

Раніше в НБУ заявили, що оренда житла дорожчає у 2024 році. Орендну ставку підвищують, у тому числі у знятому житлі. Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегменту ринку у Києві. Нині середня вартість квартири у столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.

Ціни на житло

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область, проте згодом знову опустилася на друге місце.