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Аренда квартир дорожает: где в Украине самое дорогое жилье

Украина, Среда 18 сентября 2024 08:49
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Аренда квартир дорожает: где в Украине самое дорогое жилье Фото: Киев на четвертом месте по стоимости аренды жилья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в августе 2024 года составила 6 962 гривен. За последний месяц цены выросли на 0,7%, а с начала года аренда подорожала на 5,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда упала на 7,8% до 11 738 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года упала на 10,0% до 10 614 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,6% до 9 830 гривен.

В Киеве аренда с начала года подорожала на 4,8% до 9 142 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 289 гривен) и Николаевской (3 597 гривен) областях.

Аренда квартир дорожает: где в Украине самое дорогое жилье

Ситуация на рынке

Ранее в НБУ заявили, что аренда жилья дорожает в 2024 году. Арендную ставку повышают, в том числе в снятом жилье. Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам ее аренды.

Цены на жилье

Как сообщало РБК-Украина, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

За 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%. В начале 2024 года на первое место снова вышла Львовская область, однако затем снова опустилась на второе место.

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Государственная служба статистики Цены на жилье
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