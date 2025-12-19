Орел, Тольятті, Ростов: російські міста вночі зазнали ударів, вони частково знеструмлені
Російські міста Орел, Тольятті, Ростов-на-Дону в ніч на 19 грудня були під атакою. Деякі райони залишились повністю знеструмленими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки у Telegram.
Ростов-на-Дону
Вночі очевидці писали, що місто, ймовірно, атакували невідомі ракети.
Місцеві жителі нарахували два ракетні удари. Перша ракета, за їхньою версією, вразила ТЕЦ, друга – трансформаторне обладнання.
Місцеві мешканці знімали і викладали в пабліки момент гучного вибуху і заграви в небі.
Губернатор Ростовської області пізніше написав, що міста і райони регіону цієї ночі "знову зазнали повітряної атаки". За його словами, наслідки атаки відчули у Ростові, Таганрозі, Куйбишевському, Матвєєво-Курганському, Родіоново-Несвітайському районах.
Губернатор визнав, що в кількох населених пунктах пошкоджено цивільні об'єкти. У Ростові через обрив високовольтної ЛЕП від енергопостачання відключено житлові будинки.
Орел
Жителі російсього Орла також скаржились на невідомі ракети, які атакують місцеву ТЕЦ.
Момент влучання також потрапив на відео.
Атаку на Орел підтвердив губернатор регіону. Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки отримано пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста; ведуться ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- та енергопостачання та гарячої води в одному з районів міста.
Тольятті
Тольятті Самарської область, за версією місцевих мешканців, атакували невідомі дрони.
Пізніше на відео очевидців з'явились кадри пожежі на підприємстві "Тольяттіазот".
Це один із найбільших хімічних заводів Росії та один із найбільших виробників аміаку у світі. Підприємство є стратегічно важливим для російської хімічної промисловості та експорту добрив.
Атаки на російські міста
На початку грудня у місті Лівни в Орловській області Росії сталась велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Місцеві мешканці казали, що може горіти нафтопереробний завод.
Також у російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляли про можливу атаку на Орловську ТЕЦ. Перед цим Telegram-канали писали, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.
Попереднього разу про атаку на Орел повідомлялося 13 листопада. Тоді там лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. У місцевих пабліках писали про роботу ППО, яке знищило декілька цілей, частина уламків упала в житловому районі. Цей момент потрапив на відео.
Варто зазначити, в Орлі знаходиться декілька нафтобаз.