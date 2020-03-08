В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В США губернатор штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса. Об этом она заявила, выступая в воскресенье на пресс-конференции, передает телекомпания ABC.

По ее словам, режим ЧС вводится сроком на 60 дней, однако может быть продлен до того времени, пока будет сохраняться опасность здоровью населения.

"Я заверяю вас, что местные власти и руководство штата круглосуточно работают над тем, чтобы справиться с кризисом", - подчеркнула она.

По данным врачей, к настоящему моменту в Орегоне зафиксированы 14 случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация имеет согласованный и четко настроенный план борьбы с новым коронавирусом.

В результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек. Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Трамп подписал