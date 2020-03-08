В Белом доме есть идеально согласованный план борьбы с коронавирусом, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп заявил, что его администрация имеет согласованный и четко настроенный план по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация имеет согласованный и четко настроенный план борьбы с новым коронавирусом. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Мы в Белом доме имеем идеально согласованный и четко настроенный план борьбы с коронавирусом. Мы приняли меры слишком рано, закрыв на карантин определенные районы, это хорошая работа. Впрочем, фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо", - написал Трамп.

Напомним, в результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек.Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Такие быстрые действия Конгресса США подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса.

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения в целях расширения доступа к медицинским услугам для пожилых людей.