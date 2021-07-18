В Орегоне продолжает расти крупнейший лесной пожар. Его уже называют пятым по величине в штате Орегон за более чем столетие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America .

Пожар начался 6 июля и продолжает расти до сих пор, в ветреную погоду распространяясь на мили в день. Спасателям удалось ликвидировать огонь лишь на 7% территории.

Огонь повредил ЛЭП, по которой поставляется электроэнергия в Калифорнию. Дотла сгорели десятки домов, еще около двух тысяч домохозяйств находятся в зоне потенциальной опасности.

Для тушения пожара привлекли спасателей из Калифорнии - те уже имеют опыт в борьбе с лесными пожарами.

"Последнее развертывание Калифорнии по оказанию взаимопомощи в Орегоне произошло всего через день после того, как Национальная межведомственная координационная группа повысила национальный уровень готовности до уровня 5 - самого высокого - из-за высокой пожарной активности по всей стране и ресурсов, выделенных на крупные пожары", - заявили в офисе губернатора Калифорнии.

Экипажам пожарных приходится уходить с линии огня четвертый день подряд после того, как представляющее сильную опасность «огненное облако» начало распространяться, угрожая их жизням. Местные власти до сих пор занимаются подсчетом потерь во втором округе. Отмечается, что там огонь распространяется со скоростью до 6 километров в день.

Согласно последним сообщениям, площадь пожара составляет 976 квадратных километров. Сдерживать его очень трудно.