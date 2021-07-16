Лесные пожары в России охватили более 1 млн гектаров. Режим ЧС ввели в восьми регионах

Если точнее огонь охватил 1 008 573 га. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (более 858 тысяч га), Чукотском автономном округе (более 45 тысяч га), на Камчатском крае (около 35 тысяч га), а также в Иркутской (более 27 тысяч га) и Магаданской (3,5 тысяч га) областях.

На тушении лесных пожаров задействовано около 6 тысяч человек, около 1 тысяч единиц техники, а также 41 воздушное судно. Порядка 75 воздушных судов находятся на мониторинге ситуации с пожарами.

В РФ в настоящее время, по данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон открыт во всех субъектах страны. Особый противопожарный режим введен в 60 регионах России.

Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми регионах РФ - на всей территории Челябинской области и Республики Саха (Якутия), а также в одном муниципальном образовании следующих регионов - Республика Карелия, Пермский и Красноярский края, Иркутская область, Чукотский автономный округ и Камчатский край.