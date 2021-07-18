В Орегоні продовжує зростати велика лісова пожежа

В Орегоні продовжує зростати найбільша лісова пожежа. Її вже називають п'ятою за величиною в штаті Орегон за більш ніж століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America .

Пожежа почалася 6 липня і продовжує зростати до цих пір, у вітряну погоду поширюючись на милі в день. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь лише на 7% території.

Вогонь пошкодив ЛЕП, по якій постачається електроенергія до Каліфорнії. Дотла згоріли десятки будинків, ще близько двох тисяч домогосподарств знаходяться в зоні потенційної небезпеки.

Для гасіння пожежі залучили рятувальників з Каліфорнії - ті вже мають досвід у боротьбі з лісовими пожежами.

"Останнє розгортання Каліфорнії з надання взаємодопомоги в Орегоні відбулося всього через день після того, як Національна міжвідомча координаційна група підвищила національний рівень готовності до 5-го найвищого рівня -через високу пожежну активність по всій країні і ресурсів, виділених на великі пожежі", - заявили в офісі губернатора Каліфорнії.

Екіпажам пожежників доводиться йти з лінії вогню четвертий день поспіль після того, як «вогняна хмара», що представляє сильну небезпеку, почала поширюватися, погрожуючи їх життю. Місцева влада досі займається підрахунком втрат у другому окрузі. Зазначається, що там вогонь поширюється зі швидкістю до 6 кілометрів на день.

Згідно з останніми повідомленнями, площа пожежі становить 976 квадратних кілометрів. Стримувати її дуже важко.