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В Испании в популярной туристической зоне вспыхнул лесной пожар: эвакуированы сотни людей

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Мадрид, Суббота 17 июля 2021 20:41
В Испании в популярной туристической зоне вспыхнул лесной пожар: эвакуированы сотни людей Фото: лесные пожары охватили популярный туристический район Испании (twitter.com/MHidrovia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лесной пожар вспыхнул возле природного парка Кап-де-Крус, популярного туристического района Льянса (Испания). Причиной возгорания, предположительно, стал непотушенный окурок. Пострадали пять человек, сотни местных жителей и отдыхающих эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro News.

Пожар охватил более 400 гектаров леса и кустарников. Пожарная служба Каталонии направила на борьбу с огнем шесть самолетов и 90 спасателей.

Экстренным службам пришлось эвакуировать с охваченной пожаром территории около 350 человек, в том числе отдыхающих и проживающих в населенных пунктах рядом с очагом возгорания.

Пострадали пять человек. Среди них четверо пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса.

В полиции предполагают, что причиной лесного пожара стал брошенный непогашенный окурок.

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