В ОРДО разочарованы обстановкой на фронте: разведка обнародовала телефонный разговор

Женщина выражает сомнение в том, что оккупанты когда-либо смогут захватить Марьинку, поскольку украинские военные построили прочную оборону: "Там бетона по 2,5-3 метра. Снаряд пробьет их? А они засели и сидят".

Рассказывает о недавней попытке штурма: "отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть, все с кем была знакома там, нет уже никого.

В ответ мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов: "в Рашке все прячутся. Никто не хочет ехать".