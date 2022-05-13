В ОРДО розчаровані обстановкою на фронті: розвідка оприлюднила телефонну розмову

Жінка висловлює сумнів в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку, оскільки українські військові побудували міцну оборону: "Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли і сидять".

Розповідає про нещодавню спробу штурму: "Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, всі з ким була знайома там, немає вже нікого".

У відповідь чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів: "В Рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати".