Оккупанты не рады параду на 9 мая. Новый перехват разговора от ГУР
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Российские оккупанты удивлены решением Кремля о проведении парада, приуроченного к 9 мая, во время войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Из-за СOVID-19 парад отменили, а из-за войны - нет. Логично…", - говорит оккупант во время разговора. Военнослужащий не может понять логику проведения торжеств.
Перехват разговоров оккупанта со своей подругой продемонстрировал, как относятся россияне к прошлому параду.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что агенты Генштаба РФ планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. СБУ обезвредила вражескую ДРГ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.