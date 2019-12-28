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ОРДО підтвердили дату обміну полоненими і назвали формулу

Новини » Політика     28.12.2019 - 08:52
ОРДО підтвердили дату обміну полоненими і назвали формулу
Фото: Дарина Морозова (dan-news.info)

Обмін полоненими з ОРДО пройде за формулою "87 на 55"

Обмін полоненими між українською стороною та окремими районами Донецької області (ОРДО) пройде 29 грудня за формулою "87 на 55". Про це заявила так званий "омбудсмен" Дарина Морозова, передають російські ЗМІ.

Як повідомляється на сайті "омбудсмена ДНР", представники окупованих районів передадуть Україні 55 осіб, Київ передасть "республіці" - 87. У той же час підкреслюється, що на даний момент триває верифікація учасників списку обміну полоненими.

Відзначимо, про дату обміну полоненими 29 грудня раніше заявляла російська сторона. Передбачається, що передача утримуваних осіб відбудеться о 11:00 за київським часом на контрольно-пропускному пункті "Майорськ" в Донецькій області на дорожньому коридорі Бахмут - Горлівка.

Нагадаємо, напередодні в рамках підготовки до обміну полоненими українські суди звільнили кількох обвинувачених в тероризмі, обвинуваченого в подвійному вбивстві Максима Місяка, 85-річного агента російської розвідки Мехті Логунова, підозрюваних в державній зраді Дарину Мастікашеву і Олександра Каратая і ряд інших осіб.

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