В ОРДО не хватает кислорода для COVID-больных. Больницы не справляются с нагрузкой

На оккупированной Россией территории Донецкой области продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. В больницах ОРДО не хватает кислорода для больных COVID-19, а больницы не справляются с нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупантов в ОРДО.

Оккупанты утверждают, что ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем. В ОРДО наблюдается очень высокий уровень госпитализации пациентов с COVID-19, поэтому существует серьезная нехватка точек подачи кислорода.

Из-за критической ситуации с коронавирусом оккупанты призвали жителей ОРДО не посещать концерты, кинотеатры, театры и другие места массового скопления людей.