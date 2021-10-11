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В ОРДО не вистачає кисню для COVID-хворих. Лікарні не справляються з навантаженням

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Донбас, Понеділок 11 жовтня 2021 19:52
В ОРДО не вистачає кисню для COVID-хворих. Лікарні не справляються з навантаженням Фото: в ОРДО погіршується ситуація з коронавірусом (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

На окупованій Росією території Донецької області продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. У лікарнях ОРДО не вистачає кисню для хворих на COVID-19, а лікарні не справляються з навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупантів в ОРДО.

Окупанти стверджують, що ситуація з коронавірусом погіршується з кожним днем. В ОРДО спостерігається дуже високий рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19, тому існує серйозна нехватка точок подачі кисню.

Через критичну ситуацію з коронавірусом окупанти закликали мешканців ОРДО не відвідувати концерти, кінотеатри, театри та інші місця масового скупчення людей.

Нагадаємо, днями окупанти заборонили пенсіонерам перетинати пункти пропуску на Донбасі.

Таке рішення бойовики пояснили тим, що пенсіонери нібито поширюють коронавірус.

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