ОРДЛО заявили о провале переговоров по разведению на Донбассе

В вопросе разведения на Донбассе не удалось достигнуть прогресса
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать новые участки разведения сил и средств. Об этом заявил представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, передают российские СМИ.
По его словам, сторонам не удалось договориться о новых участках разведения сил.
"В ходе обсуждения вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения. Украинская сторона так и не предложила никаких обновленных вариантов относительно потенциальных участков", - отметил он.
Напомним, сегодняшняя встреча контактной группы в Минске проходила с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака. Ожидается, что по итогам заседания оба дадут брифинг.
При этом 11 марта в зоне проведения операции Объединенных сил впервые за довольно продолжительное время не было зафиксировано обстрелов. В то же время накануне в результате очередного обострения погибли трое украинских военных.