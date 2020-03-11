ОРДЛО заявили о провале переговоров по разведению на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать новые участки разведения сил и средств. Об этом заявил представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, передают российские СМИ.

По его словам, сторонам не удалось договориться о новых участках разведения сил.

"В ходе обсуждения вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения. Украинская сторона так и не предложила никаких обновленных вариантов относительно потенциальных участков", - отметил он.

Напомним, сегодняшняя встреча контактной группы в Минске проходила с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака. Ожидается, что по итогам заседания оба дадут брифинг.

При этом 11 марта в зоне проведения операции Объединенных сил впервые за довольно продолжительное время не было зафиксировано обстрелов. В то же время накануне в результате очередного обострения погибли трое украинских военных.