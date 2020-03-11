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На Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 18:16
На Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела
Иллюстративное фото (mil_gov_ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе с начала текущих суток, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации не совершили ни одного обстрела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

При этом отмечается, что также не было потерь среди военных.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта в районе ООС боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов и попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погибли трое украинских военных, еще девять - получили ранения.

Кроме того, 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военному автомобилю, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса.

Добавим, что 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил боевое ранение.

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