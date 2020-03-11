ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОРДЛО заявили о провале переговоров по разведению на Донбассе

Новости » Политика     11.03.2020 - 20:14
ОРДЛО заявили о провале переговоров по разведению на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В вопросе разведения на Донбассе не удалось достигнуть прогресса

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать новые участки разведения сил и средств. Об этом заявил представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, передают российские СМИ.

По его словам, сторонам не удалось договориться о новых участках разведения сил.

"В ходе обсуждения вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения. Украинская сторона так и не предложила никаких обновленных вариантов относительно потенциальных участков", - отметил он.

Напомним, сегодняшняя встреча контактной группы в Минске проходила с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака. Ожидается, что по итогам заседания оба дадут брифинг.

При этом 11 марта в зоне проведения операции Объединенных сил впервые за довольно продолжительное время не было зафиксировано обстрелов. В то же время накануне в результате очередного обострения погибли трое украинских военных.

На Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела
Новости Украины ДонбассРазведение силКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь