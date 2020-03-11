ОРДЛО заявили про провал переговорів щодо розведення на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

У питанні розведення на Донбасі не вдалося досягти прогресу

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі не змогла погодити нові ділянки розведення сил і засобів. Про це заявив представник самопроголошеної "Донецької народної республіки" у підгрупі з безпеки Олексій Никоноров, передають російські ЗМІ.

За його словами, сторонам не вдалося домовитися про нові ділянки розведення сил.

"У ході обговорення питання розведення сил і засобів не вдалося досягти суттєвого прогресу щодо погодження нових ділянок розведення. Українська сторона так і не запропонувала жодних оновлених варіантів щодо потенційних ділянок", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогоднішня зустріч контактної групи в Мінську проходила за участю голови Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Очікується, що за підсумками засідання обидва дадуть брифінг.

При цьому 11 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил вперше за досить тривалий час не було зафіксовано обстрілів. Водночас напередодні в результаті чергового загострення загинули троє українських військових.



