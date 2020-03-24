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ОРДЛО заявили об очередном провале переговоров по разведению на Донбассе

Новости » Политика     24.03.2020 - 16:53
ОРДЛО заявили об очередном провале переговоров по разведению на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украина настаивает на невыгодных для боевиков участках

На переговорах подгрупп контактной группы по Донбассу снова не согласовали новые участки для разведения сил. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в минской подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров, передают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что самопровозглашенная "ДНР" предложила два дополнительных альтернативных варианта участков для отвода южнее оккупированного Донецка, также свой вариант предложила "ЛНР". При этом утверждается, что украинская сторона якобы не предоставила альтернативные локации, что "существенно осложняет переговорный процесс".

"Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения "республик" и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков", - заявил Никоноров.

Отметим, переговоры проходили сегодня в режиме видеоконференции.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что на прошлой встрече контактной группы в Минске речь шла о новых участках разведения сил и средств, однако стороны не смогли согласовать этот вопрос.

Российская сторона тогда же утверждала, что новые участки разведения сил на Донбассе будут определены в течение недели.

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