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ОБСЕ подтвердила переход заседаний контактной группы в онлайн режим

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 14:54
ОБСЕ подтвердила переход заседаний контактной группы в онлайн режим
Фото: спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау (peoplepill.com)

Следующее заседание контактной группы пройдет 26 марта

Из-за пандемии коронавируса заседания контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе переводятся в онлайн режим. Об этом сообщили в офисе спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау, передают российские СМИ.

Сообщается, что следующее заседание контактной группы состоится 26 марта в формате видеоконференции. На этом заседании стороны должны согласовать создание нового Консультативного совета в составе контактной группы для обсуждения политических проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной раде Украины предлагают признать незаконным решение о создании Консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

До этого руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на прошлой встрече контактной группы договорились о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса. Он уточнил, что речь идет о создании платформы, которая позволит гражданам Украины с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования.

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