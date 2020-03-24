ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОРДЛО заявили про черговий провал переговорів щодо розведення на Донбасі

Новини » Політика     24.03.2020 - 16:53
ОРДЛО заявили про черговий провал переговорів щодо розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Україна наполягає на невигідних для бойовиків ділянках

На переговорах підгруп контактної групи по Донбасу знову не погодили нові ділянки для розведення сил. Про це заявив представник окремих районів Донецької області в мінській підгрупі з питань безпеки Олексій Ніконоров, передають сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що самопроголошена "ДНР" запропонувала два додаткових альтернативних варіанти ділянок для відведення південніше окупованого Донецька, також запропонувала свій варіант "ЛНР". При цьому стверджується, що українська сторона нібито не надала альтернативні локації, що "істотно ускладнює переговорний процес".

"Українська сторона затягує процес затвердження локацій для розведення, відкидаючи будь-які пропозиції "республік" і наполягаючи на свідомо невигідних для нас межах ділянок", - заявив Ніконоров.

Зазначимо, переговори проходили сьогодні в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що на минулій зустрічі контактної групи в Мінську йшлося про нові ділянки розведення сил і засобів, проте сторони не змогли узгодити це питання.

Російська сторона тоді ж стверджувала, що нові ділянки розведення сил на Донбасі будуть визначені протягом тижня.

Бойовики перестали пропускати жителів ОРДЛО на окуповану територію На Донбасі бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, у ЗСУ двоє поранених
Новини України ДонбасРозведення силКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся