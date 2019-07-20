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В ОРДЛО заявили о готовности к перемирию на Донбассе

Новости » Происшествия    20.07.2019 - 12:20
В ОРДЛО заявили о готовности к перемирию на Донбассе
Фото: боевики на Донбассе (mykolaivka-rada.gov.ua)

Перемирие на Донбассе вступает в силу с 00:01 воскресенья, 21 июля

Представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заявили о готовности к бессрочному перемирию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ боевиков.

Как сообщается, главари так называемых "народных милиций" террористических группировок "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" заявили о готовности к выполнению условий бессрочного перемирия на Донбассе с 00:01 воскресенья, 21 июля.

Главари "народных милиций" отметили, что донесли всем подразделениям боевиков нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия.

Кроме того, согласно договоренностей, которые были достигнуты во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, стороны должны публично заявить о прекращении огня.

Напомним, 17 июля в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было согласовано новое бессрочное перемирие. Перемирие вступает в силу в ночь на 21 июля 2019 года.

Как писало РБК-Украина, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что в документе о перемирии на Донбассе впервые прописана ответственность сторон. Так, по словам Бессмертного, сторонам запрещается любое ведение огня. Также стороны должны сделать публичное заявление о прекращении огня, чем возьмут на себя обязаность придерживаться условий соглашения.

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