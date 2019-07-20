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В ОРДЛО заявили про готовність до перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 12:20
В ОРДЛО заявили про готовність до перемир'я на Донбасі
Фото: бойовики на Донбасі (mykolaivka-rada.gov.ua)

Перемир'я на Донбасі набуває сили з 00:01 неділі, 21 липня

Представники незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) заявили про готовність до безстрокового перемир'я на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ бойовиків.

Як повідомляється, ватажки так званих "народних міліцій" терористичних угрупувань "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" заявили про готовність до виконання умов безстрокового перемир'я на Донбасі з 00:01 неділі, 21 липня.

Ватажки "народних міліцій" зазначили, що донесли всім підрозділам бойовиків норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії.

Крім того, згідно домовленостей, які були досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, сторони повинні публічно заявити про припинення вогню.

Нагадаємо, 17 липня в ході засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі було погоджене нове безстрокове перемир'я. Перемир'я вступає в силу в ніч на 21 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний заявив, що в документі про перемир'я на Донбасі вперше прописана відповідальність сторін. Так, за словами Безсмертного, сторонам забороняється будь-яке ведення вогню. Також сторони повинні зробити публічну заяву про припинення вогню, чим візьмуть на себе обов'язок дотримуватися умов угоди.

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Новини України ДонбасбойовикиперемириеОРДЛО
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