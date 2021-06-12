Из ОРДЛО не выпускают абитуриентов: Украина продлила прием документов

Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов с оккупированных районов Донбасса на подготовительные курсы для поступления в вузы. Решение принято, поскольку в последнее время оккупанты не выпускают молодых людей.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

"Мы уже приняли решение о продлении подачи документом на подготовительные курсы - сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения", - отметила она.

В то же время, по ее словам, откладывать начало занятий не курсах не смогут бесконечно, поскольку некоторые абитуриенты смогли выехать и нужно учитывать их интересы.