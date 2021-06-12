З ОРДЛО не випускають абітурієнтів: Україна продовжила прийом документів

Україна продовжила терміни прийому документів від абітурієнтів з окупованих районів Донбасу на підготовчі курси для вступу до вишів. Рішення прийнято, оскільки останнім часом окупанти не випускають молодих людей.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

"Ми вже прийняли рішення про продовження подачі документом на підготовчі курси -спочатку було встановлено 20 червня, зараз прийнято рішення продовжити термін до 29 червня. Відповідно, будемо максимально відкладати початок навчання", - відзначила вона.

Водночас, за її словами, відкладати початок занять не курсах не зможуть нескінченно, оскільки деякі абітурієнти змогли виїхати і потрібно враховувати їхні інтереси.