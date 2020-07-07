В ОРДЛО нет угрозы создания ударных группировок, - Наев

Фото: Сергей Наев (facebook.com/OperationalCommandEast)

По словам Наева, украинские военные отслеживают действия боевиков и дают адекватный ответ

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что на Донбассе сейчас нет угрозы создания ударных группировок российских наемников. Подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника.

Об этом Наев заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, наблюдается активизация российских наемников в ОРДЛО.

"Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок", - отметил он.

По словам Наєва, подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ.

Также командующий заявил, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет, однако украинская армия готовится к любым сценариям.

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.

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Автор: Надежда Собенко