В ОРДЛО немає загрози створення ударних угруповань, - Наєв

Фото: Сергій Наєв (facebook.com/OperationalCommandEast)

За словами Наєва, українські військові відслідковують дії бойовиків і дають адекватну відповідь

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що на Донбасі зараз немає загрози створення ударних угруповань російських найманців. Підрозділи, які виконують бойові завдання в районі ООС, чітко відслідковують дії супротивника.

Про це Наєв заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, відповідаючи на питання, чи спостерігається активізація російських найманців в ОРДЛО.

"Що стосується тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, ситуація на даний час не носить загрози створення ударних угруповань", - зазначив він.

За словами Наєва, підрозділи, які виконують бойові завдання в районі ООС, чітко відслідковують дії супротивника і завжди дають адекватну відповідь.

Також командувач заявив, що станом на сьогодні безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації немає, однак українська армія готується до будь-яких сценаріїв.

Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням у Криму.

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Автор: Надія Собенко