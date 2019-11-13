В ОРДЛО передали более 14 тонн гуманитарной помощи

Иллюстративное фото (ICRC Ukraine)

Гуманитарную помощь отправило управление ООН по делам беженцев

Жителям временно оккупированного Донбасса передали 14,4 тонны гуманитарной помощи от Организации объединенных наций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, для жителей отправили строительные материалы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлено строительные материалы весом 14,4 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября на оккупированную часть Донбасса отправили более 15 тонн гуманитарной помощи. Жителям оккупированных территорий передали мебель и продуктовые наборы.

Ранее сообщалось, что Международная организация по миграции направила на временно оккупированные территории Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи. Жители временно оккупированных территорий получили товары народного потребления.

Также РБК-Украина писало, что 11 октября на оккупированный Донбасс направили 51 тонну гуманитарной помощи, в частности, гигиенические наборы и промышленные изделия. Помощь также была оказана Международной организацией по миграции.