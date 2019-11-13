В ОРДЛО передали понад 14 тонн гуманітарної допомоги

Ілюстративне фото (ICRC Ukraine)

Гуманітарну допомогу відправило управління ООН у справах біженців

Жителям тимчасово окупованого Донбасу передали 14,4 тонни гуманітарної допомоги від Організації об'єднаних націй. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, для жителів відправили будівельні матеріали.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мешканців Донбасу направлено будівельні матеріали вагою 14,4 тонни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада на окуповану частину Донбасу відправили понад 15 тонн гуманітарної допомоги. Жителям окупованих територій передали меблі та продуктові набори.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація з міграції направила на тимчасово окуповані території Донбасу 30 тонн гуманітарної допомоги. Жителі тимчасово окупованих територій отримали товари народного споживання.

Також РБК-Україна писало, що 11 жовтня на окупований Донбас направили 51 тонну гуманітарної допомоги , зокрема, гігієнічні набори і промислові вироби. Допомога також була надана Міжнародною організацією з міграції.