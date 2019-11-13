ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ОРДЛО передали понад 14 тонн гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 09:32
В ОРДЛО передали понад 14 тонн гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото (ICRC Ukraine)

Гуманітарну допомогу відправило управління ООН у справах біженців

Жителям тимчасово окупованого Донбасу передали 14,4 тонни гуманітарної допомоги від Організації об'єднаних націй. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, для жителів відправили будівельні матеріали.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мешканців Донбасу направлено будівельні матеріали вагою 14,4 тонни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада на окуповану частину Донбасу відправили понад 15 тонн гуманітарної допомоги. Жителям окупованих територій передали меблі та продуктові набори.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація з міграції направила на тимчасово окуповані території Донбасу 30 тонн гуманітарної допомоги. Жителі тимчасово окупованих територій отримали товари народного споживання.

Також РБК-Україна писало, що 11 жовтня на окупований Донбас направили 51 тонну гуманітарної допомоги , зокрема, гігієнічні набори і промислові вироби. Допомога також була надана Міжнародною організацією з міграції.

Сивохо сумнівається в правдивості соцопитування мешканців ОРДЛО На Донбас відправили понад 15 тонн гуманітарної допомоги
Новини України Гуманітарна допомогаОРДЛО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся