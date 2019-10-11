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На Донбасс направили 51 тонну гуманитарной помощи

Новости » Общество    11.10.2019 - 10:38
На Донбасс направили 51 тонну гуманитарной помощи
Иллюстративное фото (УНИАН)

В оккупированные районы Донбасса последовало 7 грузовиков с гумпомощью

В оккупированные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) направили 51 тонну гуманитарной помощи от Международной организации по миграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Как отмечается, для местных жителей направили гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлено гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша передала 1 млн долларов для жителей Донбасса. Помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью. Также помощь будут оказывать медики.

Ранее Детский фонд ООН UNICEF передал на оккупированный Донбасс 650 кг товаров медицинского назначения.

Также РБК-Украина сообщало, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев передало жителям ОРДЛО 5,5 тонны промышленных товаров.

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