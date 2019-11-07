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На Донбасс отправили более 15 тонн гуманитарной помощи

Новости » Общество     07.11.2019 - 13:32
На Донбасс отправили более 15 тонн гуманитарной помощи
Иллюстративное фото (ICRC Ukraine)

Жителям оккупированных территорий передали мебель и продуктовые наборы

В четверг, 7 ноября, на оккупированную территорию Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовали 2 грузовика с более чем 15 тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, помощь жителям временно оккупированных территорий Донбасса передал Международный комитет Красного Креста. В частности, жители оккупированных территорий получили мебель и продуктовые наборы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ проследовали два грузовика с гуманитарным грузом (продуктовые наборы, мебель) от Международного комитета Красного Креста общим весом 16,48 тонны", - заявили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная организация по миграции направила на временно оккупированные территории Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи. Жители временно оккупированных территорий получили товары народного потребления.

Кроме того, 11 октября на оккупированный Донбасс направили 51 тонну гуманитарной помощи , в частности, гигиенические наборы и промышленные изделия. Помощь также была оказана Международной организацией по миграции.

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