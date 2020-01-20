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ОРДЛО виключають повернення Україні контролю над кордоном до виборів

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 18:37
ОРДЛО виключають повернення Україні контролю над кордоном до виборів
Фото: Владислав Дейнего (facebook.com/vlad.danego)

"Глава МЗС" заявив, що виборів, можливо, не буде взагалі

"Міністр закордонних справ" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Владислав Дейнего заявив, що обговорення питання передачі Україні контролю над кордоном можливе тільки після виборів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Дейнего зазначив, що "якщо Україна вважає, що виборів не буде до вирішення питання кордону, то їх не буде взагалі".

Нагадаємо, Україна на переговорах у Мінську висунула нову умову для виборів на Донбасі, яка полягає у поверненні переселенців і їх участі в голосуванні. Українська сторона підкреслила, що вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони України будуть повністю під її контролем або контролем міжнародних спостерігачів.

Раніше Сполучені Штати закликають до відновлення контролю над Україною своєї міжнародної кордоном з Росією для проведення демократичних виборів нині на окупованій частині Донбасу.

"Вільні та справедливі вибори повинні проходити під українським контролем і в безпечних умовах, коли російські сили і незаконні збройні формування будуть виведені з території України", - підкреслив глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор.

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