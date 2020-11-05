В ОРДЛО хотят вернуть отобранное имущество довоенным владельцам

В разделе экономических отношений минских соглашениях прописано обязательное условие об аудите собственности на Донбассе, а также о возврате всех объектов их довоенным владельцам. Однако это не входит в план действий по прекращению войны и деоккупации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, на Донбассе необходимо провести аудит собственности, чтобы зафиксировать факт, что живо, а что разграблено или вывезено.

"Должно быть четко понятно, что это произошло уже после военной агрессии России и оккупации части наших территорий, потом будут другие механизмы в рамках "переходного периода", - заявил он.

При этом Резников не исключил, что Ринат Ахметов сможет получить назад свои шахты.

"Для меня, как для юриста, не имеет значение фамилия и кому принадлежало то или иное предприятие. Даже если оно принадлежало тому, кого вы назвали, как акционеру, - да, это его право", - отметил вице-премьер.

Напомним, в феврале этого года украинская делегация в Трехсторонней контактной группе передала список предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества.

Однако с 2019 года не удалось продвинуться в этом вопросе.