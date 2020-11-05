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У ОРДЛО хочуть повернути відібране майно довоєнним власникам

Автор: Владислав Красінський, Лера Полищук

У розділі економічних відносин мінських угодах прописано обов'язкову умову про аудит власності на Донбасі, а також про повернення всіх об'єктів їх довоєнним власникам. Однак це не входить в план дій щодо припинення війни і деокупації.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, на Донбасі необхідно провести аудит власності, щоб зафіксувати факт, що живо, а що розграбовано або вивезено.

"Повинно бути чітко зрозуміло, що це сталося вже після військової агресії Росії та окупації частини наших територій, потім будуть інші механізми в рамках "перехідного періоду", - заявив він.

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При цьому Він не виключив, що Рінат Ахметов зможе отримати назад свої шахти.

"Для мене, як для юриста, не має значення прізвище та кому належало те чи інше підприємство. Навіть якщо воно належало того, кого ви назвали, як акціонеру, - так, це його право", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, в лютому цього року українська делегація у Тристоронній контактної групи передала список підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна.

Проте з 2019 року не вдалося просунутися в цьому питанні.

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