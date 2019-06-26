В ОРДЛО готовят перепись населения, - разведка

Российские оккупационные администрации ищут дополнительные "мобилизационные ресурсы" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для укомплектования личным составом незаконных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что пополнение, которое поступает из военкоматов в части российско-оккупационных войск, постепенно уменьшается. Более того, оккупанты будут доукомплектовывать соединения и части лицами в возрасте старше 45 лет, ведь значительная часть из которых не отвечают требованиям прохождения военной службы по состоянию здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация после решения о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса готовится к верификации пенсионеров и переписи населения на этих оккупированных территориях. Жители ОРДЛО, лишившись украинских паспортов, не смогут получать выплаты и пересекать линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, СБУ разоблачила схему поставки продуктов питания в ОРДЛО. Службой безопасности Украины начисленные убытки государственному бюджету в размере 7,7 миллионов гривен. В течение 2017 года два коммерческие предприятия должны были экспортировать продукты питания на адрес иностранных компаний транзитом через российскую территорию.