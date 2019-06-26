ru
ua

В ОРДЛО готовят перепись населения, - разведка


Оккупанты формируют скрытую базу данных для проведения призывной кампании.

Российские оккупационные администрации ищут дополнительные "мобилизационные ресурсы" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для укомплектования личным составом незаконных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что пополнение, которое поступает из военкоматов в части российско-оккупационных войск, постепенно уменьшается. Более того, оккупанты будут доукомплектовывать соединения и части лицами в возрасте старше 45 лет, ведь значительная часть из которых не отвечают требованиям прохождения военной службы по состоянию здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация после решения о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса готовится к верификации пенсионеров и переписи населения на этих оккупированных территориях. Жители ОРДЛО, лишившись украинских паспортов, не смогут получать выплаты и пересекать линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, СБУ разоблачила схему поставки продуктов питания в ОРДЛО. Службой безопасности Украины начисленные убытки государственному бюджету в размере 7,7 миллионов гривен. В течение 2017 года два коммерческие предприятия должны были экспортировать продукты питания на адрес иностранных компаний транзитом через российскую территорию.

Кабмин на следующей неделе согласует назначение глав пяти ОГА Главный претендент на пост главы Еврокомиссии выбыл из гонки
Читать все новости