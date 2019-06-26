У ОРДЛО готують перепис населення, - розвідка

Російські окупаційні адміністрації шукають додаткові "мобілізаційні ресурси" на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для укомплектування особовим складом незаконних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що поповнення, яке надходить з військкоматів до частин російсько-окупаційних військ, поступово зменшується. Більш того, окупанти будуть доукомплектовувати з’єднання і частини особами віком старше 45 років, адже значна частина з яких не відповідають вимогам проходження військової служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація після рішення про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу готується до верифікації пенсіонерів і перепису населення на цих окупованих територіях. Жителі ОРДЛО, позбувшись українських паспортів, не зможуть отримувати виплати і перетинати лінію розмежування.

Як писало РБК-Україна, СБУ викрила схему поставки продуктів харчування в ОРДЛО. Службою безпеки України нараховані збитки державному бюджету в розмірі 7,7 мільйонів гривень. Впродовж 2017 року два комерційні підприємства мали експортувати продукти харчування на адресу іноземних компаній транзитом через російську територію.