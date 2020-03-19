Из ОРДЛО ежемесячно вывозят до 450 тыс. т угля, - эксперт 

С оккупированного Донбасса в Европу ежемесячно выезжает до 350-450 тыс. тонн угля и продукции коксохимической промышленности. Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседат ель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В подтверждение своих слова Марунич опубликовал копии таможенных накладных и справки из железнодорожных реестров об объемах перевозок с октября 2019 по февраль 2020 года.

"Украинский уголь с оккупированного Донбасса в основном грузят через станцию Успенская - это в 150-230 км от "реальных" станций, которыми пользуются легальные производители. Напротив, расстояние до станции Амвросиевка (узловая станция, через которую идут вагоны из ДНР/ЛНР) всего лишь 21 км. Дальше "товар" вывозится на экспорт в Грузию, Турцию, Финляндию, Республику Беларусь, Польшу, Румынию, Казахстан, Испанию, Италию, Индию, Болгарию, Чехию и другие страны через российскую таможню. К слову, в Украину тоже попадает", - написал эксперт.

По данным документов, только за октябрь 2019 - февраль 2020 года с территории неподконтрольных ЛНР/ДНР вывезено и отгружено около 2 млн тонн угля, из которых 1,8 млн тонн - антрацит и уголь марки "Т", а 200 тыс. тонн - коксохимическая продукция, хотя коксохимических предприятий в Ростовской области нет и угольная продукции марки "Т" там тоже не добывается.

"Крупнейший продавец донбасского "товара" - "Центр эффективных логистических решений", зарегистрированная в Нижнем Новгороде (связывают с Сергеем Курченко - ред.). Откуда до Ростова 1269 км. Есть другие похожие более мелкие схемы отгрузок нелегального антрацита, в которых задействованы грузоотправители: ООО "Восток уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Эко-Транс", ООО "Алмазная-ДК", ООО "Венера", ООО "НТС-Ресурс", которые также осуществляют отгрузки контрабандного "товара" в Украину и другие страны", - написал Марунич.

Как утверждает эксперт, таможенное оформление производят в Таганроге.

"Местным, по всей видимости, не хочется иметь дело с контрабандным углем и рисковать возможностью схлопотать санкции. И потому, чтобы не путать с легальными отправителями из Ростовской области, "товар" из оккупированных украинских территорий оформляется на Таганрогской таможне, хотя физически, конечно же, оттуда никто происхождение не проверяет", - отметил он.

Эксперт считает, что вопрос поставок контрабандного угля с оккупированных территорий должен быть поставлен перед европейскими партнерами Украины.

"Почему в экспорте нелегальных товаров вообще участвуют страны ЕС? Как они для себя объясняют покупку угля с оккупированных территорий? Или вовсе не знают об этом? Или схему будем легализировать в рамках программы возвращения оккупированных территорий? Я пока не слышал никаких предложений на этот счет", - написал он.

Как ранее писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России.