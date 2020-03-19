З ОРДЛО щомісяця вивозять до 450 тис. т вугілля, - експерт

З окупованого Донбасу в Європу щомісяця виїжджає до 350-450 тис. тонн вугілля і продукції коксохімічної промисловості. Про це на своїй сторінці в Facebook написав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

В підтвердження своїх слова Марунич опублікував копії митних накладних та довідки з залізничних реєстрів про обсяги перевезень з жовтня 2019 року по лютий 2020 року.

"Українське вугілля з окупованого Донбасу в основному вантажать через станцію Успенська - це 150-230 км від "реальних" станцій, якими користуються легальні виробники. Навпаки, відстань до станції Амвросіївка (вузлова станція, через яку йдуть вагони з ДНР/ЛНР) всього лише 21 км. Далі товар вивозиться на експорт в Грузію, Туреччину, Фінляндію, Республіку Білорусь, Польщу, Румунію, Казахстан, Іспанію, Італію, Індію, Болгарію, Чехію та інші країни через російську митницю. До речі, в Україні теж потрапляє", - написав експерт.

За даними документів, тільки за жовтень 2019 - лютий 2020 року з території непідконтрольних ЛНР/ДНР вивезено і відвантажено близько 2 млн тонн вугілля, з яких 1,8 млн тонн - антрацит і вугілля марки "Т", а 200 тис. тонн - коксохімічна продукція, хоча коксохімічних підприємств у Ростовській області немає і вугільна продукція марки "Т" там теж не видобувається.

"Найбільший продавець донбаського "товару" - "Центр ефективних логістичних рішень", зареєстрована в Нижньому Новгороді (пов'язують з Сергієм Курченко - ред.). Звідки до Ростова 1269 км. Є інші схожі більш дрібні схеми відвантажень нелегального антрациту, в яких задіяні вантажовідправники: ТОВ "Схід-вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Еко-Транс", ТОВ "Алмазна-ДК", ТОВ "Венера", ТОВ "НТС-Ресурс", які також здійснюють відвантаження контрабандного товару в Україну й інші країни", - написав Марунич.

Як стверджує експерт, митне оформлення виробляють в Таганрозі.

"Місцевим, по всій видимості, не хочеться мати справу з контрабандним вугіллям і ризикувати можливістю заробити санкції. І тому, щоб не плутати з легальними відправниками з Ростовської області, "товар" з окупованих українських територій оформляється на Таганрозької митниці, хоча фізично, звичайно ж, звідти ніхто походження не перевіряє", - зазначив він.

Експерт вважає, що питання постачання контрабандного вугілля з окупованих територій повинен бути поставлений перед європейськими партнерами України.

"Чому в експорті нелегальних товарів взагалі беруть участь країни ЄС? Як вони для себе пояснюють придбання вугілля з окупованих територій? Або зовсім не знають про це? Або схему будемо легалізувати в рамках програми повернення окупованих територій? Я поки не чув жодних пропозицій на цей рахунок", - написав він.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії.