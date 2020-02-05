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Польша объявила о прекращении импорта угля из России

Новости » Политика     05.02.2020 - 15:09
Польша объявила о прекращении импорта угля из России
Иллюстративное фото (Pixabey)

На польских шахтах требуют прекратить импорт угля из России

Польские государственные компании не будут больше возить уголь из России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Ежегодно Польша импортирует около 20 миллионов тонн угля из-за рубежа, преимущественно из России, но, как заявил вице-премьер страны Яцек Сасин, они прекратят это делать.

"Я после переговорил с главами государственных компаний. Они больше не будут возить уголь из-за рубежа", - заявил Сасин.

Как сообщается, 5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок, который должен принять решение относительно дальнейшей деятельности в Польской горной группе. На шахтах ПГГ из пятницы действует забастовка с требованием прекратить импорт угля из России.

Известно, что польская энергетическая группа и ряд других компаний еще импортируют уголь из-за рубежа и имеют контракты на несколько месяцев, так что понадобится еще определенное количество времени, чтобы выполнить обещание вице-премьера.

Напомним, соглашение между операторами газотранспортных систем Украины и Польши, основана на европейских принципах, позволила начать виртуальный реверс газа.

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