Ордер МКС на арешт Нетаньяху є обов'язковим для всіх країн Євросоюзу, - Боррель

Країни Євросоюзу зобов'язані виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Таке рішення не є просто політичним.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.
"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", - зазначив він, перебуваючи з візитом до Йорданії.
Він додав, що рішення суду щодо прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяха та екс-міністра оборони Йоава Галанта є "обов'язковим" для країн ЄС, оскільки вони є членами МКС.
Як зазначив Боррель, трагедія у Секторі Газа має припинитися, а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб діяти у рамках "апокаліптичної ситуації".
Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.
Суд вважає, що Нетаньяху і Галант винні у "злочинах проти людяності та воєнних злочинах, які, ймовірно, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року". Йдеться про важку ситуацію в Секторі Газа після того, як туди увійшли ізраїльські солдати.
В Ізраїлі вже різко розкритикували таке рішення суду. Зокрема, президент Ізраїлю Ісаак Герцог зазначив, що таким чином правосуддя перетворилося "на живий щит для злочинів ХАМАС".
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