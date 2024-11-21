Ордер МКС на арешт Нетаньяху є обов'язковим для всіх країн Євросоюзу, - Боррель

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", - зазначив він, перебуваючи з візитом до Йорданії.

Він додав, що рішення суду щодо прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяха та екс-міністра оборони Йоава Галанта є "обов'язковим" для країн ЄС, оскільки вони є членами МКС.

Як зазначив Боррель, трагедія у Секторі Газа має припинитися, а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб діяти у рамках "апокаліптичної ситуації".