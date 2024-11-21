Ордер МУС на арест Нетаньяху является обязательным для всех стран Евросоюза, - Боррель

Страны Евросоюза обязаны выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое решение не просто политическое.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.
"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил он, находясь с визитом в Иордании.
Он добавил, что решение суда по премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и экс-министру обороны Йоаву Галанту является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.
Как отметил Боррель, трагедия в Секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".
Напомним, сегодня Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.
Суд считает, что Нетаньяху и Галант виновны в "преступлениях против человечности и военных преступлениях, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года". Речь о тяжелой ситуации в Секторе Газа после того, как туда вошли израильские солдаты.
В Израиле уже резко раскритиковали такое решение суда. В частности, президент Израиля Исаак Герцог отметил, что таким образом правосудие превратилось "в живой щит для преступлений ХАМАС".
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