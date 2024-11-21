Ордер МУС на арест Нетаньяху является обязательным для всех стран Евросоюза, - Боррель

"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил он, находясь с визитом в Иордании.

Он добавил, что решение суда по премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и экс-министру обороны Йоаву Галанту является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.

Как отметил Боррель, трагедия в Секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".