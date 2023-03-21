Ордер на арешт Путіна. В Орбана виправдовуються, що не блокували заяву ЄС

Він назвав неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що Будапешт наклав вето на позицію ЄС щодо рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна.

"Угорщина визнала рішення МКС і не бажає його жодним чином коментувати. Проте, якщо Високий представник чи будь-яка держава-член захоче зробити заяву, Угорщина не заперечуватиме", - заявив Ковач.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Проте видання Bloomberg повідомило, що Угорщина наклала вето на спільну заяву країн ЄС щодо ордера.

Сьогодні в уряді Угорщини підтвердили вето на заяву Євросоюзу на рішення МКС.

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