Ордер на арешт Путіна надсилає важливий сигнал світу, - президент МКС

За його словами, ордери на арешт - це не "чарівні палички".

"Але ми віримо в стримувальний ефект ордерів на арешт, виданих під час нашого розгляду. І вважаємо, що це дуже важливий сигнал для всього світу про те, що ми робимо свою роботу, що жертви не залишені без уваги, про них не забули, і ми просто робимо те, що від нас очікують", - заявив глава МКС.

Хофманскі порівняв ордер на арешт Путіна зі свого роду санкціями щодо російського диктатора.

"Є 123 держави - дві третини держав світу - в яких він не буде в безпеці", - сказав він.

Суддя підкреслив, що всі держави-учасниці Римського статуту мають юридичне зобов'язання повністю співпрацювати із судом, що означає, що вони зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані судом.

Він також сказав, що ці ордери не є "кінцем гри", додавши, що справа "може розширитися і охопити інші злодіяння, імовірно вчинені на території України".

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.