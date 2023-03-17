UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ордер на арешт Путіна надсилає важливий сигнал світу, - президент МКС

Фото: президент Міжнародного кримінального суду Петро Хофманський (flickr.com/icc-cpi)
Автор: Валерія Поліщук

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна є дуже важливим сигналом для всього світу і жертв схеми насильницької депортації тисяч українських дітей до Росії.

Про це президент Міжнародного кримінального суду Петро Хофманський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, ордери на арешт - це не "чарівні палички".

"Але ми віримо в стримувальний ефект ордерів на арешт, виданих під час нашого розгляду. І вважаємо, що це дуже важливий сигнал для всього світу про те, що ми робимо свою роботу, що жертви не залишені без уваги, про них не забули, і ми просто робимо те, що від нас очікують", - заявив глава МКС.

Хофманскі порівняв ордер на арешт Путіна зі свого роду санкціями щодо російського диктатора.

"Є 123 держави - дві третини держав світу - в яких він не буде в безпеці", - сказав він.

Суддя підкреслив, що всі держави-учасниці Римського статуту мають юридичне зобов'язання повністю співпрацювати із судом, що означає, що вони зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані судом.

Він також сказав, що ці ордери не є "кінцем гри", додавши, що справа "може розширитися і охопити інші злодіяння, імовірно вчинені на території України".

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКСВійна Росії проти України