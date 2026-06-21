Ордени повертають уже й поляки: ексдепутат Сейму відмовився від нагороди через Україну

Тренд на повернення польських нагород перекинувся на саму Польщу. Колишній депутат Сейму повернув президенту Навроцькому "Золотий Хрест Заслуги".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис колишнього депутата Сейму Польщі Пйотра Фоглера у Facebook.
Фоглер заявив, що повертає нагороду не тому президенту, який її вручив (Квасьнєвському), а "нинішньому мешканцю Бельведерського палацу".
"Те, що ця людина, яку називають Президентом, зробила і продовжує робити – це кошмар. Для мене він не Президент моєї країни, а непорозуміння", – написав Фоглер.
Ексдепутат також іронічно зазначив, що "досі чекає, поки Національна виборча комісія підрахує голоси" президентських виборів
Фото: нагороди польського ексдепутата (facebook.com piotr.fogler)
Нагадаємо, 19 червня Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла через перейменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.
У відповідь Зеленський відправив орден поштою назад до Польщі.
На знак солідарності від своїх польських нагород відмовилися троє експрезидентів – Кучма, Ющенко та Порошенко, а також посол Боднар, глава МЗС Сибіга та очільник ОП Буданов.